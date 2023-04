Tragedia in cielo: precipita un deltaplano, morti allievo e istruttore - VIDEO

Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì al confine tra il Forlivese e il Ravennate. Un deltaplano è precipitato intorno alle 19 in un campo agricolo nella zona tra via Minarda e via Del Sale, nella zona tra Filetto e Villafranca. Il bilancio è tragico: due morti, un istruttore ultrasessantenne e un giovane allievo ravennate di 32 anni.