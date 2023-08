Elicotteri e canadair in volo per fermare le fiamme: la dura lotta contro il rogo di San Cassiano - VIDEO

Per combattere l'incendio sono entrati in azione via aerea due canadair e due elicotteri, oltre a varie squadre dei Vigili del Fuoco a terra

Continua da martedì il lavoro dei Vigili del fuoco per domare l’incendio boschivo scoppiato vicino a San Cassiano, nel Comune di Brisighella. Nella giornata di giovedì sono entrati in azione via aerea due Canadair, un elicottero Erickson S-64, un elicottero Drago e via terra squadre con moduli operativi per l’antincendio boschivo.