Gli artisti dell'Opera di Kiev cantano l'Inno di Mameli ai volontari ravennati in Polonia - VIDEO

La missione in Ucraina per il salvataggio di parte degli artisti del Teatro di Kiev organizzata da Ravenna Solidale giungerà a Ravenna mercoledì pomeriggio intorno alle 17:30/18:00 alla ex Casa del Clero in Via Porta Aurea 6. Tutta la cittadinanza è invitata a festeggiare l’arrivo. Interverranno le Autorità civili e Religiose e la Banda cittadina per porgere il saluto ai rifugiati. Prima di ripartire per Ravenna, gli artisti dell’Opera di Kiev hanno raggiunto il confine della Polonia per omaggiare i volontari ravennati cantando l'inno dell'Ucraina e quello di Mameli, per suggellare l'amicizia tra i due paesi.