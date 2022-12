Gli "studenti-artisti" diventano influencer con il 'Tik Tok Day' al Mar - VIDEO

Due giorni per apprendere le tecniche di comunicazione, filmare con il cellulare la mostra "Prodigy Kid. Francesco Cavaliere – Leonardo Pivi" in corso al Mar o i mosaici della città o una propria opera d’arte, montare un breve video che facesse incuriosire e invogliare a conoscere meglio Ravenna e l’arte musiva. I ragazzi dell’Accademia di belle arti e del liceo artistico Nervi-Severini sono stati i protagonisti del TikTok Day, il 29 e il 30 novembre, realizzato in occasione della pubblicazione del primo video sul canale mar_ravenna di TikTok per promuovere e valorizzare l’immagine del Museo d’arte della città di Ravenna.

Più di 50 gli studenti che si sono messi in gioco approfondendo con gli esperti dello studio creativo Kreativehouse le caratteristiche di TikTok e il suo utilizzo per interessare il proprio pubblico e, perché no, promuovere la propria arte. L’idea ha consentito di sperimentare contenuti culturali, vedere opere d'arte famose ed esplorare gli spazi Mar attraverso lo sguardo originale di ragazzi che studiano l’arte e vivono quotidianamente la città. Il TikTok day è stata anche un’occasione insolita per inaugurare la piattaforma TikTok del museo dove alcuni dei video realizzati dai ragazzi saranno pubblicati nei prossimi giorni.