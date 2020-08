Grosso incendio boschivo a Casola Valsenio: le fiamme viste dall'alto - VIDEO

Domenica pomeriggio i Vigili del fuoco del comando di Bologna sono intervenuti in supporto, insieme all'elicottero del reparto volo Vigili del fuoco dell'Emilia Romagna, ai colleghi del comando di Ravenna per un grosso incendio boschivo in zona Casola Valsenio, in via Chiesuola. Presente sul posto anche il direttore delle operazioni di spegnimento, che ha coordinato i lanci di estinguente dell'elicottero. Il personale del 115 ha controllato le fiamme, cercando di limitare il più possibile il fronte dell'incendio.