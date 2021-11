I Vigili del fuoco si esercitano nei soccorsi sugli incidenti stradali - VIDEO

Nelle giornate dal 2 al 5 novembre il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha organizzato delle attività addestrative, sia per posto di comando in ambito regionale che mediante manovre operative in campo in ambito provinciale. Il comando di Ravenna ha previsto esercitazioni su attrezzature e sistemi di soccorso tecnico urgente sull'applicazione dei contenuti nel manuale per incidenti stradali e manovre estricative.

Alle giornate del 2 e 3 novembre, dove si svolgeranno le esercitazioni sulla incidentistica stradale, sono presenti come formatori il personale dei comandi dei Vigili del fuoco di Venezia e Treviso rappresentanti del gruppo di lavoro nazionale sugli incidenti stradali, personale del 118 e personale dell'esercito (poligono militare "Foce Reno"). Sono inoltre presenti alcune ditte esterne specializzate nella produzione di attrezzature inerenti la materia trattata. La parte pratica ha avuto luogo mercoledì nel cortile della sede dei pompieri di Ravenna dalle 10 alle 16 circa, con le squadre dei Vigili del fuoco che hanno operato su alcuni scenari incidentali.