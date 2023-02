Il viaggio della speranza su un gommone affollatissimo in mare aperto: il video dei soccorsi

Sono stati soccorsi martedì mattina, dopo un viaggio della speranza durato almeno 24 ore, i 58 migranti tratti in salvo dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee

Sono stati soccorsi martedì mattina, dopo un viaggio della speranza durato almeno 24 ore, i 58 migranti tratti in salvo dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee. A bordo del gommone affollatissimo c'erano 58 minori, tutti maschi e non accompagnati tra i 14 e i 17 anni, e 26 uomini. La maggior parte (70) proviene dalla Gambia, 12 dalla Libia, uno dal Darfur e uno dalla Nigeria. Il loro sbarco è previsto per sabato mattina al Terminal Crociere di Ravenna.