Evacuazione di massa nel primo pomeriggio di oggi a Lido Adriano, dove è scoppiato un incendio in un cantiere di via Rossini. Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo. Il fumo nero, visibile anche a distanza di chilometri, ha fatto preoccupare numerosi ravennati.