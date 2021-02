L'arte incontra la musica: nuova sede per Accademia e Istituto musicale in centro - VIDEO

L’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” sono pronti ad approdare in piazza Kennedy, nell’edificio all’angolo con via Garatoni che fornirà nuovi spazi ai due storici istituti cittadini di alta formazione, da sempre impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale di Ravenna. Con la firma del contratto di locazione per lo storico Palazzo ex sede del Monte dei Paschi di Siena affacciato su Piazza Kennedy, avvenuta nei giorni scorsi fra il Comune di Ravenna e la proprietà, giunge in dirittura di arrivo il percorso che porta nel cuore della città il Polo di Alta formazione artistica.

Una “federazione” fra l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore Musicale Giuseppe Verdi, esperienza fra le prime in Italia che permette alle due istituzioni di avere un'unica sede per uffici in comune, attività didattiche condivise, pur mantenendo intatta la propria autonomia e le sedi preesistenti. Questa sede prestigiosa permetterà di dialogare a stretto contatto con spazi espositivi, sale destinate alla musica e la vicina Università. La nuova sede, in posizione strategica nel cuore della città, si aggiunge a quelle di via delle Industrie (Accademia di Belle Arti) e via di Roma (Verdi) e renderà possibile l’ampliamento degli spazi per la didattica, per i servizi agli studenti e per gli uffici amministrativi, oltre che l’incremento di esposizioni, iniziative e concerti grazie alla presenza di un auditorium. Gli spazi saranno fruibili già a partire dall’avvio dell’anno accademico 2021/2022.

“L’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi rappresentano due eccellenze del territorio – commenta il sindaco Michele de Pascale – e costituiscono parte integrante dell’identità artistica e culturale di Ravenna. Con l’individuazione di questa nuova sede si risolve un problema storico di carenza di spazi per il Verdi. Negli ultimi anni anche la crescita dell'Accademia aveva reso non più sufficiente lo spazio di via delle Industrie ed è stata quindi colta l'occasione per dare anche a questa prestigiosa istituzione uno spazio in centro, non sostitutivo rispetto ai laboratori e ai locali della sede attuale, ma aggiuntivo. Accademia e Verdi saranno ancora di più un punto di unione fra Darsena e centro, una vera e propria officina creativa in costante evoluzione, un polo di alta formazione artistica prezioso non solo per i suoi allievi ma per tutta la città”.

L'edificio

L’edificio di piazza Kennedy ha una superficie di circa 2.150 metri quadrati, di cui 860 al piano terra, 880 al primo piano e 410 al secondo, oltre a 460 metri quadrati di spazi esterni ad uso esclusivo. Il polo di alta formazione dedicato ad arte e musica in piazza Kennedy consentirà l’attuazione del progetto di federazione tra i due istituti, pur mantenendo la propria autonomia, con lo sviluppo di nuove offerte formative in comune, la costituzione di un’unica segreteria didattica e amministrativa, la gestione comune del progetto Erasmus e dei tirocini nonché la realizzazione di progetti di produzione artistica condivisi.

L’immobile è stato individuato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica che si concluderà con la prossima stipula del contratto di locazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, soggetto proprietario dell’immobile. Il contratto di locazione avrà una durata di 12 anni e il canone annuo di locazione, pari a 167.994 euro (Iva inclusa) sarà gratuito per il primo anno per coprire i costi sostenuti dal Comune per l’adeguamento della struttura ad uso didattico.

Stage gratuiti al Verdi

L’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi propone un percorso di orientamento per i giovani del territorio ravennate che abbiano interesse per il mondo dei suoni e della musica dal titolo “Scopri il tuo talento”, progetto di orientamento e sostegno al successo formativo.

Si tratta di dieci stage gratuiti da 15 lezioni l’uno, che includono l’utilizzo di uno strumento musicale e l’affiancamento di un professionista che guidi il giovane a sperimentarsi, ad assecondare le proprie inclinazioni e inseguire le proprie ambizioni. Gli stage sono a disposizione direttamente all'interno dei percorsi Afam (Alta formazione artistica e musicale), con gli stessi docenti che normalmente seguono i futuri musicisti. Otto stage sono dedicati agli adolescenti tra i 15 e i 18 anni e la domanda di partecipazione va inoltrata al Verdi entro le 12 del 15 marzo. L'assegnazione degli stage avverrà a seguito di colloquio motivazionale. Gli strumenti musicali saranno messi a disposizione degli stagisti in forma gratuita e personale.

A completamento del progetto, si aggiungono due stage dedicati a giovani adulti con età fino ai 25 anni, per contribuire al benessere delle persone con maggiori difficoltà di accesso alle opportunità formative in un'ottica di inclusione sociale. I giovani adulti destinatari di tali stage saranno, in questo caso, direttamente individuati dal Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Russi e Cervia.