Pronti a partire i lavori per la nuova scuola di Ponte Nuovo: "Un grande risultato per la comunità" - VIDEO

9 milioni dal fondo Pnrr più circa 5 milioni che il Comune dovrà aggiungere di tasca sua per realizzare la nuova scuola elementare di Ponte Nuovo. Oggi è stato svelato ufficialmente il progetto del valore totale di 14 milioni che darà vita a una scuola in grado di ospitare quasi 400 alunni. "Siamo dentro ai progetti Pnrr delle scuole innovative. Era una sfida molto competitiva, ce la siamo aggiudicata", commenta il sindaco De Pascale "E' un grande risultato per tutta la comunità". La nuova scuola si svilupperà su una superficie coperta di 2.540 metri quadri su un’area fra via 56 Martiri e via del Pino. Ci sarà anche la palestra con campo da basket/pallavolo regolamentare, tribuna per 99 spettatori e spogliatoi.