Lugo, l'ex discount ospiterà 2 palestre: un investimento da oltre un milione di euro

"Il nostro obiettivo sarà quello di recuperarlo nel più breve tempo possibile e di darlo ad associazioni sportive e all'associazionismo per farne un luogo di ritrovo per le persone", commenta il sindaco Ranalli

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli con il vice sindaco Pasquale Montalti e l'assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori spiegano il futuro dell'ex discount Dpiù di via Macello Vecchio, dismesso da vari anni e divenuto da pochi giorni di proprietà del Comune. Il progetto definitivo di riqualificazione, che è stato approvato nell'ultima riunione di Giunta, prevede la realizzazione di due palestre. L'investimento vale 1.200.000 euro tra acquisto e riqualificazione, per i quali è stata approvata nell'ultima riunione del Consiglio Comunale una variazione di bilancio.

La giunta ha recentemente approvato la partecipazione di questo progetto al bando nazionale "Sport e periferie 2022". Un'altra possibilità per finanziare, in parte, il progetto e liberare così risorse per l'amministrazione, ma che non è alternativa alla realizzazione dell'intervento. Nel dettaglio il progetto prevede di destinare una palestra alla locale società sportiva di judo e l'altra alla boxe. "Il nostro obiettivo sarà quello di recuperarlo nel più breve tempo possibile e di darlo ad associazioni sportive e all'associazionismo per farne un luogo di ritrovo per le persone", commenta il sindaco Ranalli.