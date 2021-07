Accusa un malore in cima al deposito di gnl: soccorso e calato da 40 metri d'altezza - VIDEO

Spettacolare salvataggio da parte dei pompieri sabato mattina a Porto Corsini. Intorno alle 8.30 un 45enne è stato colto da un malore mentre stava lavorando in cima al deposito di gnl in costruzione. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica in sieme ai Vigili del fuoco con gru e squadra. Vista l'altezza della torre, circa 40 metri da terra, si è deciso di calare il 45enne tramite una gru già presente sul posto. L'uomo, rimasto cosciente, è stato caricato su una barella e calato a terra in una ventina di minuti sempre assistito da un pompiere, per poi essere portato all'ospedale di Ravenna per le cure del caso.