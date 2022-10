Al Mar apre la mostra Prodigy Kid. De Pascale: "Un viaggio nel tempo legato alla nostra storia"

Si apre la Biennale del Mosaico con la mostra Prodigy Kid fra gli eventi principali. Le opere di Leonardo Pivi e Francesco Cavaliere permettono al pubblico di "fare un viaggio nel tempo legato a una leggenda della nostra storia, quella del Mostro di Ravenna, anche raccontata da un disegno di Leonardo da Vinci", dichiara il sindaco di Ravenna Michele De Pascale.

"E' un pretesto per raccontare quanto l'arte musiva a Ravenna e nel mondo oggi abbia uno spazio e un peso importantissimo. Ravenna è conosciuta in ogni angolo del mondo per il suo patrimonio musivo proveniente dal passato", aggiunge il sindaco - La Biennale è un evento importantissimo che ci ricorda invece le grandi eccellenze dell'arte musiva contemporanea".