Decine di abitazioni senz'acqua da giorni: "Impossibile fare una doccia o tirare lo sciacquone" - VIDEO

Senz'acqua ormai da 4 giorni, senza la possibilità di lavarsi, tirare lo sciacquone o fare una lavatrice. A Marina di Ravenna residenti e turisti stanno combattendo contro alcuni problemi alla rete idrica, iniziati martedì scorso. Decine e decine le abitazioni in cui il getto risulta debolissimo, con l'impossibilità di ricevere acqua calda, o con l'arrivo di acqua sporca. Segnalati problemi anche a Porto Fuori e Punta Marina.

Nei giorni scorsi Hera aveva diffuso una nota spiegando che sono in corso lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica che interessano le località di Marina di Ravenna, Punta Marina e Porto Fuori, anche se la nota parlava di lavori fino a giovedì 13 giugno, mentre l'abbassamento di pressione risulta ancora in corso. "Non è possibile - spiega una residente di Marina di Ravenna - Non possiamo lavarci o tirare lo sciacquone, è una situazione indecente".

Chiamando il numero verde di Hera, viene spiegato che durante i lavori alla rete idrica di Porto Fuori sarebbero stati riscontrati alcuni danni, rendendo quindi necessaria la riduzione della pressione dell'acqua a una vasta zona. Impossibile sapere, al momento, quando potrà essere ripristinato il servizio.

