Laura Pausini sorprende gli ospiti al matrimonio cantando una canzone inedita insieme al marito - VIDEO

Fiori d'arancio per Laura Pausini e lo storico compagno Paolo Carta, che ieri sono convolati a nozze a Solarolo, nella casa dei genitori di Laura addobbata per l'occasione con fiori e candele, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi. Laura e Paolo si sono scambiati le promesse, durante la cerimonia celebrata dal sindaco Stefano Briccolani, eseguendo assieme commovendosi davanti agli ospiti la canzone inedita "Davanti a Noi", scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui social di Laura per tutti i suoi fan del mondo.

