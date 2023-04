I mosaici contemporanei tornano al Mar, l'assessore: "Un atto rigenerativo per il museo"

Da maggio ogni mercoledì l'ingresso al museo ravennate sarà gratuito per tutti gli under 26

Uno sguardo in anteprima al riallestimento della collezione dei mosaici contemporanei del Mar. Martedì è stato presentato il nuovo progetto del museo che sarà inaugurato ufficialmente a maggio. "Un atto rigenerativo che non è solo un riallestimento, ma proprio un ripensare in maniera forte e strutturale tutto l'intero piano terra del museo che sarà dedicato a un percorso permanente espositivo", afferma l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia. "L'inaugurazione del 12 maggio - prosegue Sbaraglia - sarà anche l'occasione per lanciare una nuova promozione rivolta ai più giovani". Infatti ogni mercoledì l'ingresso al museo sarà gratuito per tutti gli under 26. Il tutto nell'ottico di includere i giovani nella vita del museo.