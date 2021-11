Don Lorenzo Lasagni alla marcia 'No Green Pass': "Impegnarsi per la verità e la libertà" - VIDEO

Sono arrivati fino alla rocca di Assisi i 'No Green Pass' che hanno marciato domenica nella città umbra. La "marcia della dignità" - come è stata rinominata la manifestazione dagli organizzatori, si legge sul volantino Facebook del 'Fronte del Dissenso' - è andata in scena "contro il Green Pass, contro l'obbligo vaccinale, contro schedature e discriminazioni e contro Draghi e la società tecnocratica" .

Tra i partecipanti da fuori regione c'era anche un ravennate: don Lorenzo Lasagni, parroco di Pisignano di Cervia, che è stato accolto dalla folla tra cori e applausi e che ha tenuto un breve discorso, definendo la sua "una testimonianza umana e di fede". "Ho invitato la gente - ha detto il parroco ravennate - a riscoprire la propria umanità profonda e a impegnarsi nella vita per la verità e la libertà. Scendere in piazza significa metterci la faccia e anche il cuore, è una presenza che interroga gli altri".

Riguardo alle vaccinazioni, il sacerdote ha detto: "Io mi limito al no Green pass. Per quanto riguarda le vaccinazioni, penso che ogni persona debba consapevolmente confrontarsi con il proprio medico di famiglia e poi fare una scelta consapevole". "Il problema - ha detto don Lorenzo - va ben oltre l'aspetto medico e scientifico, ma rientra nell'ambito di un livello europeo e mondiale di controllo del potere economico e politico. Quindi è una questione di movimento di soldi che genera potere, ai danni soprattutto del popolo. Questo si vede nel mondo del lavoro e dei Paesi più poveri".

Qualche anno fa il parroco destò scalpore dopo aver celebrato la messa di commemorazione del gerarca fascista Ettore Muti. Nell'omelia, infatti, don Lasagni lanciò invettive contro le unioni tra persone dello stesso sesso, contro l’aborto, contro la sinistra e contro l’Anpi (che come ogni anno aveva chiesto al Prefetto di impedire la commemorazione di Muti al cimitero di Ravenna). Più di recente invece, la scorsa primavera, il parroco ha partecipato al 'No paura day' di Cesena contro i provvedimenti antiCovid.