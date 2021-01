A 42 metri di profondità in apnea: ecco com'è nuotare nella piscina più profonda al mondo - VIDEO

Poco prima delle feste natalizie, gli aerosoccorritori del 15esimo Stormo di Cervia si sono addestrati alla Y-40 di Montegrotto diPadova, la piscina più profonda d'Italia e del mondo - anche se recentissimamente, a dicembre, il 'record' le è stato strappato da una piscina in Polonia - insieme al recordman italiano Umberto Pelizzari scendendo in apnea fino alla profondità di 42 metri. A bordo degli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia, gli aerosoccorritori sono il quarto membro dell’equipaggio, sono di fatto coloro che finalizzano il soccorso calandosi con il verricello e raggiungendo le persone che necessitano soccorso nei luoghi più impervi e in condizioni meteorologiche proibitive. Gli elicotteri del 15esimo Stormo infatti possono essere chiamati ad intervenire per effettuare un soccorso 365 giorni all’anno sia in ambienti montani che marittimi, e quindi la preparazione degli aerosoccorritori deve comprendere sia l’addestramento in montagna che in mare.

Nello specifico dell’addestramento in mare per migliorare l’acquaticità e le tecniche di salvataggio subacquee, gli uomini del 15esimo Stormo dal 2017 ad oggi si addestrano nel periodo invernale alla piscina “Y-40” di Montegortto Terme, e proprio prima di Natale il recordman mondiale Umberto Pelizzari si è voluto tuffare con loro: insieme hanno raggiunto la profondità di 42 metri in apnea. Un’ulteriore conferma dell’altissimo livello di preparazione e professionalità che gli uomini e donne del 15esimo Stormo di Cervia riescono ad esprimere quotidianamente.