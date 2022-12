Un'opera strategica per la Darsena: un 'volo' con il drone per scoprire i nuovi impianti realizzati

"Un’infrastruttura strategica, frutto di un lavoro di squadra, fondamentale per la rigenerazione della zona, che segna un nuovo passo in avanti nella valorizzazione di questo quartiere aperto, vivo, ed in continuo divenire". Con queste parole il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha commentato la conclusione dei lavori su rete fognaria e fibra ottica in Darsena.

Un cantiere articolato, partito nel febbraio 2020 dopo i lavori preliminari di demolizione delle strutture interferenti con le future opere, che, oltre alla realizzazione di nuovi tratti di rete e di sollevamenti fognari, ha previsto anche la posa dei portacavi della fibra ottica per il cablaggio di tutta l’ampia area a destra (sponda a sud) della Darsena. L’intero progetto ha comportato un investimento di oltre 8 milioni di euro.