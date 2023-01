Pelosio (PdF): "Zone di Bagnara completamente al buio, è pericoloso" - VIDEO

Purtroppo devo nuovamente intervenire sulla questione dell'illuminazione in riferimento ad alcune zone di Bagnara di Romagna che di notte restano completamente al buio, ponendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Ci sono arrivate alcune segnalazioni da parte degli abitanti delle zone interessate (centro e la frazione di San Filippo) e quindi abbiamo immediatamente effettuato dei sopralluoghi per verificare. Effettivamente abbiamo constatato l'assenza di illuminazione, nonostante i nostri precedenti e ripetuti interventi in merito e quanto reclamato dal sindacato dei Carabinieri. È chiaro il discorso economico, legato al risparmio dei costi, ma in tal senso la sicurezza del cittadino è il primo tipo di tutela che bisogna assicurare. Auspichiamo dunque che vengano illuminate maggiormente le suddette zone.

Fabio Pelosio, dirigente de Popolo della Famiglia di Bagnara di Romagna