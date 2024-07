Pezzi dello stabilimento trasportati in cielo dal vortice d'aria: il video del tornado a Punta Marina - VIDEO

Ha avuto effetti devastanti la tromba marina che ieri ha distrutto gran parte dello stabilimento balneare Federico di Punta Marina. Il vortice, che si era formato all'alba, poco prima delle 7, ha fatto volare lettini, ombrelloni, distrutto sedie, poltrone e tavolini, portando via la copertura del gazebo e le reti dei campi, facendo crollare dei pali e "spazzando" via un chiringuito in spiaggia. Nel video (inviatoci da un nostro lettore), si vede la tromba marina in azione, immortalata dal bagno Baloo, che trasporta resti dello stabilimento devastato fino in cielo.

Lo stabilimento colpito, nel frattempo, non è restato con le mani in mano e si è messo subito all'opera per risistemare il danno. Ad annunciarlo è il sindaco Michele De Pascale: "Il bagno Federico colpito ieri da un fortissimo vento ha già ripristinato tutto e, come il resto della spiaggia ravennate è pronto per il week end.

Buon lavoro e complimenti!".