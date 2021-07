Ragazzi stipati su un pickup rotolano sull'asfalto durante i festeggiamenti per la vittoria agli Europei

Sta facendo il giro dei social il video postato su TikTok girato a Ravenna domenica sera in occasione dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei. Nel video si vede l'azione goliardica e pericolosa di un gruppo di una decina di giovani stipati su un pickup che nella rotonda antistante la stazione ferroviaria si sbilanciano cadendo dal mezzo e rotolando sull'asfalto. E come era già successo dopo la seminfinale contro la Spagna, anche la notte di festa per la vittoria della nazionale italiana agli Europei di calcio a Ravenna è finita con un tifoso azzurro ricoverato. E' accaduto intorno all'una nella zona della Stazione quando un ragazzo di 19 anni, che stava festeggiando è caduto dal veicolo che stava percorrendo la rotonda di piazza Farini diretto verso via Carducci. Il giovane è stato subito soccorso dai tifosi nelle vicinanze che poi hanno atteso l'intervento dei medici del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza. Rimasto sempre cosciente - è stato poi trasportato con codice di media gravità all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. La Polizia Locale ha acquisito le immagini delle numerose telecamere presenti in zona per la ricostruzione delle responsabilità.