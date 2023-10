Le rapine al bancomat, l'indagine dei Carabinieri: "Sceglievano le loro vittime tra anziani e indifesi"

Sono quattro le persone arrestate nel corso di un'indagine dei Carabinieri di Ravenna contro una banda specializzata nelle rapine ai danni di cittadini anziani presso gli sportelli bancomat degli istituti Unicredit di Ravenna. Colpi che, secondo i militari, sarebbero stati messi a segno tra agosto e settembre. Come spiega il tenente colonnello Di Pilato: "Gli accertamenti hanno permesso di verificare che gli autori sceglievano le loro vittime selezionandole soprattutto tra le persone indifese e anziane".

Secondo gli investigatori, i malviventi si appostavano nei pressi del bancomat e qui attendevano che i malcapitati digitassero il pin del bancomat e, a quel punto, intervenivano con violenza per prelevare la somma massima e darsi alla fuga. Sono in corso ulteriori indagini tese a riscontrare la responsabilità dei quattro presunti rapinatori in analoghi episodi verificatisi in altre province.