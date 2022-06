Un momento pieno di emozione: la tartaruga "Gelo" ritrova il mare dopo mesi di cure - IL VIDEO

E’ stata curata per lunghi mesi al centro recupero tartarughe marine del Cestha, a Marina di Ravenna, dopo che era stata catturata accidentalmente da una rete a strascico, lo scorso 25 marzo. I ricercatori l’hanno chiamata “Gelo”, ma non per il carattere, tutt’altro che scontroso: si tratta di un bell’esemplare di tartaruga marina appartenente alla specie Caretta caretta, di circa 14 anni per 25 chili di peso, che dopo il periodo di cure, anche con terapie antibatteriche per ripristinare la funzionalità dei polmoni, e la definitiva riabilitazione, è stata finalmente restituita al mare, portata al largo di Ravenna a bordo della motovedetta CP 713 della Guardia Costiera.