Emozione e lacrime: il video del ritrovamento del bambino scomparso

Sono immagini emozionanti quelle diffuse dai Carabinieri che immortalano il ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. Era a circa due-tre chilometri da casa. Le condizioni del piccolo sarebbero buone. La notizia intorno alle 9.30 ha fatto tirare a tutti un gran sospiro di sollievo. L'incubo è finito.

Il bambino è stato individuato da un giornalista Rai in fondo a un dirupo: l'uomo ha udito alcuni lamenti e rumori mentre camminava nella zona. Non era lontano dal borgo Nicola, si era allontanato di circa due-tre chilometri da casa. Sono subito stati chiamati i soccorritori. Graffi e tanta paura: sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso, Nicola è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso in ospedale, ma non desterebbero preoccupazione le sue condizioni.