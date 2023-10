Acrobazie ad alta quota con i Campionati Internazionali Fai di Paracadutismo di Stile e Precisione - VIDEO

È in corso fino al 7 ottobre all’Aero Club Pull Out Ravenna il 15esimo Mondiale FAI di Paracadutismo di Stile e Precisione. Oltre 120 atleti, donne e uomini provenienti da 19 nazioni - tra i quali la ravennate Silvia Magnani -, sono ospitati dallo Skydive Pull Out Ravenna, scuola di paracadutismo presso l’Aeroporto La Spreta, che è stata selezionata dalla FAI – Fédération Aéronautique Internationale – per l’organizzazione e gestione della quindicesima edizione della World Cup.

In contemporanea si svolgono i campionati europei di Stile e Precisione, ossia il settimo Campionato Junior e il decimo Campionato di Stile e Precisione 2023, le due più antiche discipline del paracadutismo sportivo. Manifestazioni che sono aperte al pubblico di tutte le età, che può accedere gratuitamente. L’evento è promosso in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune.