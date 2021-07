Europei, l'Italia batte la Spagna e vola in finale: esplode la festa per le strade - VIDEO

Al termine di 120 minuti da cardiopalma è esplosa la gioia incontenibile dei ravennati, che sono scesi in strada per festeggiare

Dagli undici metri Jorginho: calcio di rigore perfetto, Spagna battuta e Italia in orbita. Il sogno azzurro continua. La Nazionale di Roberto Mancini è in finale agli Europei di calcio e domenica se la vedra tra la vincente di Danimarca-Inghilterra. Al termine di 120 minuti da cardiopalma è esplosa la gioia incontenibile dei ravennati, che sono scesi in strada per festeggiare. Durante i festeggiamenti, un giovane è caduto dal tettuccio di un'auto ed è stato portato in ospedale.

Clacsonate e cori: così i ravennati hanno trasformato la tensione accumulata durante il match in festa. Una partita intensa, che ha visto la Spagna prevalere dal punto di vista fisico, ma che la Nazionale aveva sbloccato con una magia di Chiesa, subito neutralizzata dal gol di Morata. Trenta minuti interminabili di tempi supplementari, quindi la lotteria dei calci di rigore: il rigore di Locatelli faceva temere al peggio, ma la Spagna ne falliti due con Olmo e Morata. All'esecuzione perfetta di Jorginho, anche Ravenna è esplosa in un'esultanza che è proseguita nella notte. Uno spirito di patriottismo ha accompagnato i festeggiamenti. Ora la grande attesa per la finale di domenica. Non è ancora finita, il sogno azzurro continua.

Video Massimo Argnani