Faenza sprofonda sott'acqua, il Comune: "Salite anche sui tetti se necessario" - VIDEO

Situazione di massima criticità nel faentino, dove a subìre nuovi allagamenti martedì pomeriggio sono state le vie già colpite in pieno dall’alluvione di due settimane fa. Si tratta di via Cimatti, via Ragazzini, via d’Azeglio, via Silvio Pellico e le vie limitrofe al lungo fiume del Lamone. Nel frattempo è stata disposta anche la chiusura del secondo ponte, il Ponte della Memoria che collega il Borgo di Faenza e precisamente via Fratelli Rosselli con Viale delle Ceramiche.

Si chiede a tutti i cittadini di andare ai piani più alti possibile. Se necessario, anche sui tetti. I Vigili del Fuoco stanno effettuando i soccorsi, anche in elicottero, visto che l'acqua ha raggiunto anche i piani alti. "Abbiamo aperto Palazzo del Podestà - spiega il sindaco Massimo Isola - Chi sta lasciando le proprie abitazioni nel centro storico può recarsi lì. Tutte le forze disponibili sono al lavoro per effettuari i soccorsi".

L’acqua del fiume Lamone ha già raggiunto livelli più alti rispetto all’alluvione del 2 e 3 maggio scorso e si sta diffondendo velocemente nella zona residenziale fino a raggiungere corso Europa. Dalla parte opposta verso via Renaccio si è verificata la rottura dell'argine con conseguente deflusso dell'acqua verso il centro città. In particolare in via Lapi l'acqua sta fluendo rapidamente lungo l'asse stradale. Tantissime persone sono senza elettricità.

"I fiumi Marzeno e Lamone hanno superato gli argini e l'acqua sta entrando nel centro abitato. Da via Cimatti a via De Gasperi, fino a Corso Europa e strade limitrofe in riva destra. Da via Renaccio, via Lapi, via Carboni e strade limitrofe in riva sinistra. Già allagato il parcheggio di via Renaccio fin sotto le antiche mura. L'allagamento si allarga poi anche a corso Saffi.

Questa la lista delle vie chiuse al traffico: Ponte delle Grazie, Ponte Rosso, Ponte della Memoria (tra viale delle Ceramiche e via Fratelli Rosselli), via Cimatti (da via Torretta a svincolo circonvallazione), via Ragazzini, via D'Azeglio, via Silvio Pellico, via San Martino (dal Ponte Verde a dopo la borgata La Fornace), via Fabbrerie (dal Ponte Castellina a via Pianetta, tratto arginale), via Fossolo (a senso unico a scendere verso la borgata), via Del Fiume (ultimo tratto fino all'argine), via Saldino (da via Palazzone a via Saldino 9, tratto su argine fiume), via del Palazzo, via Carbonara, nel tratto tra via Emilia e via Strocca di S. Biagio, via Bianzarda di S. Biagio, via Strocca di S. Biagio, nel tratto tra via Carbonara e via Cavaliera, via Canovetta (tratto S. Lucia - via Uccellina), via Uccellina, via Monte Brullo, via Bianzarda di Corleto, tratto da via Corleto alla prima intersezione con via Basiago, via Cascinetto, in prossimità del civico 16, via Pergola, via Lapi, Circonvallazione chiusa in entrambi i sensi fra la rotatoria donatori di sangue (Cappuccini/via Canalgrande) e via Argnani, via Celle, nel tratto tra la via Emilia e via Sant'Orsola, via Monte Brullo (da via S. Lucia a Ristorante Monte Brullo), via Argine Montone, Ponte SP 73 (Trattoria Manueli, da km 10 a km 4), via Mella, via Tebano (tratto provinciale), via Renaccio (da Ponte Rosso a via Calamelli), via Salita di Oriolo (presso civico 2), Chiusa via Celletta, da via Pana a via Sant'Andrea, via Milzetta (tra via Saldino e via Reda), 2 ponti di via Tramoggia, Ponte Verde, via Castel Raniero (tratto via Rio Biscia - via Rinaldini), via Parlanta (tratto da via Leona a via Prati), via Sarna, via Calbetta, SP Modiglianese.