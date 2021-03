Omicidio di Ilenia, IL VIDEO con la figura oscura che cambia strada e si dirige alla casa dell'assassinio

Svolta nelle indagini relative all'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata e trovata morta in una pozza di sangue sabato 6 febbraio nella sua casa in via Corbara a Faenza . Nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna, diretti dal dirigente Claudio Cagnini, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex marito della donna, il 53enne Claudio Nanni, e di un suo conoscente, ritenuti il mandante e l'esecutore materiale dell’omicidio. Nel video di un impianto privato di videosorveglianza, acquisito dalla Polizia di Stato, si vede la figura scura dell'omicida che si dirige alla casa di Ilenia Fabbri e che a un certo punto cambia strada, forse accortosi della telecamera.

