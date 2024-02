Alluvione, tante storie solidali alla casa per anziani: "Una struttura coesa con la comunità di Conselice" - VIDEO

La forza della solidarietà del territorio emersa nei giorni complicati dell'alluvione. In occasione della presentazione, il 24 gennaio a Bologna, del primo Bilancio Sociale Unitario delle 36 Asp che operano in regione, è stato proposto un interessante video relativo a Conselice nei giorni dell’alluvione, realizzato da Cispel, associazione che riunisce le Asp e le Acer della regione Emilia-Romagna, all'interno della residenza per anziani Jus Pacendi.

Nel filmato, attraverso le immagini e le testimonianze della responsabile della Cra Jus Pascendi di Conselice, Nadia Samorini, delle operatrici e degli ospiti della struttura, viene raccontata l’alluvione vissuta dall'interno della casa protetta, con i momenti drammatici e gli aspetti di oggettiva difficoltà e di inevitabile disagio, ma anche con la dedizione e l'impegno degli operatori, che nonostante tutto hanno garantito l’assistenza agli anziani ospiti della struttura, accogliendo anche sfollati dalle proprie abitazioni.

"Quei giorni particolarmente difficili – ricorda l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Emanuela Giangrandi – sono stati la conferma di quanto la Casa Protetta e la comunità di Conselice siano coese. La Jus Pascendi, oltre ad aver ospitato decine di sfollati nei giorni dell’alluvione, ha avuto infatti la riprova di essere parte integrante della sua comunità e di esserne particolarmente amata: un grande aiuto è venuto infatti oltre che dalle istituzioni da tantissimi volontari e numerosi cittadini che hanno fatto sì che la struttura potesse continuare a funzionare a lavorare per i suoi ospiti anche in quelle condizioni proibitive. Un grande segnale di unione e fiducia, utile per superare anche le prove più ardue".