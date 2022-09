Esercitazione al largo di Cervia: simulata la caduta di un elicottero in mare - IL VIDEO

Martedì a Cervia si è svolta l’esercitazione annuale di ricerca e soccorso in mare e antinquinamento coordinata dalla Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna. Lo scenario ipotizzato, di elevata complessità, ha simulato l’incidente di un mezzo aereo, nello specifico un elicottero precipitato in mare con due persone a bordo, e proprio per questo l’esercitazione ha assunto la denominazione tecnica di “Airsubsarex”.