VIDEO - Il fratino in via di estinzione torna a riprodursi a Lido di Dante: le suggestive immagini delle due nidiate di Dante e Beatrice

A Lido di Dante torna a nidificare il fratino, il volatile in via di estinzione che ha eletto l'area protetta della foce del Bevano come luogo in cui deporre le uova e curare i piccoli appena nati, nel periodo tra maggio e luglio. Per non interferire con questo momento molto delicato per la sopravvivenza di questa specie anche quest'anno è stato chiuso un tratto di arenile. Un video della Pro Loco di Lido di Dante e della rete di associazioni 'Salviamo il fratino della costa ravennate'. ha documentato le nidiate di 'Dante', il cui primo pullo è arrivato lo scorso 29 giugno, e di 'Beatrice', il cui primo pullo è venuto alla vita lo scorso 9 luglio. Si stima che circa una quarantina di coppie di fratini usino in media il litorale ravennate per la cova, segno non solo di tutela della fauna ma anche di buona qualità ambientale della costa.