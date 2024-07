Furti di medicine dal magazzino: ecco come funzionava il sistema - VIDEO

Rubava farmaci sfruttando il suo lavoro di magazziniere per poi rivenderli. Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna ha tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne ravennate con l’accusa di furto aggravato, ricettazione, esercizio abusivo della professione medica e cessione di sostanze stupefacenti.