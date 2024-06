Pompieri ancora al lavoro per spegnere l'incendio a Lido di Classe - VIDEO

Si sta ancora lavorando senza sosta per spegnere l'incendio scoppiato venerdì pomeriggio in una ditta di legnami in viale dei Lombardi a Lido di Classe. I vigili del fuoco segnalano che l’incendio è ancora attivo, ma sotto controllo e che sono in corso le attività di spegnimento. Anche la Polizia locale sta presidiando l’area, assicurando un servizio continuativo di viabilità in supporto ai vigili del fuoco. Non sono stati registrati danni a persone.