Drammatica uscita di strada mercoledì sera per un ravennate nella zona industriale di Coriano, nel forlivese. L'auto, una Fiat Panda condotta da un 47enne albanese residente a Ravenna, è finita sull'aiuola che divide dall'altra carreggiata, in uscita dalla rotonda di via Zotti, su via Costanzo II. Questo il video a cura di Forlitoday