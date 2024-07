"Scambio 6000 euro con l'arredamento di un ministro": la pedalata degli 'Alluvionati Arrabbiati' - VIDEO

Oltre cento "Alluvionati arrabbiati" vestiti in maglia gialla hanno accolto il passaggio del Tour de France a Faenza, domenica 30 giugno. In sella alla propria bici si sono resti protagonisti di una pedalata pacifica per le vie della città per tenere alta l'attenzione sulla loro situazione, a oltre un anno dal disastro di maggio 2023. A promuovere l'iniziativa, ribattezzata "Le fatiche degli alluvionati faentini sulle Alpi e Pirenei della burocrazia" sono stati i comitati di Borgo e Ponte Romano.