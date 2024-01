Una veglia funebre per l'ultimo saluto a Wendy, il Vescovo: "Ora bisogna aiutare e proteggere la mamma" - VIDEO

Decine e decine di residenti di via Dradi e non mercoledì sera si sono ritrovati sotto al palazzo dove lunedì si è verificata la tragedia che ha sconvolto tutta la città. Lì dove la 41enne Giulia Lavatura, da oltre dieci anni in cura al Centro di salute mentale per problemi psichiatrici, si è gettata da un'impalcatura del condominio in cui viveva insieme alla figlia Wendy di sei anni e alla loro cagnolina Jessy, morte entrambe nell'impatto.