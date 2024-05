Sirene spiegate e commozione per l'ultimo saluto al pompiere Paolo Liverani - VIDEO

Dolore e commozione hanno accompagnato l'ultima sirena per Paolo Liverani, caporeparto dei Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale di Ravenna, scomparso nei giorni scorsi all’età di 60 anni, colto da un improvviso malore. Paolo ha prestato servizio 33 anni indossando la gloriosa divisa dei pompieri ed era in pensione da meno di un anno. Giovedì, in occasione dei funerali, il carro funebre si è fermato di fronte alla caserma di viale Randi, dove si sono riuniti i colleghi pompieri nel piazzale della caserma con le sirene spiegate.

"Oltre a possedere grande esperienza e spiccata professionalità, Paolo dedicava il proprio tempo libero al sociale espletando la mansione di volontario e procurando aiuti materiali e morali alle persone in stato di povertà o disagio fisico e sociale - lo ricordano i colleghi - Ha collaborato attivamente all’accoglienza delle famiglie ucraine fuggite dalla guerra dedicando il proprio tempo a distribuire alimenti vestiario e beni di consumo, indossando la maglietta rossa del gruppo “I colleghi di Grisù".

