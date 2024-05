VIDEO - Uno sguardo in anteprima dentro la nuova piscina comunale di Ravenna

È previsto entro giugno l’inizio dei lavori di realizzazione della nuova piscina comunale 'Gianni Gambi' di via Falconieri. L’Amministrazione comunale ha incontrato oggi le società sportive per illustrare loro i prossimi passaggi. L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione dell’impianto esistente, che sarà anche ampliato e dotato di nuovi spazi, per il nuoto ma anche per altri sport e per i relativi servizi di supporto. Poiché la nuova struttura occuperà in parte l’area sulla quale sorge l’edificio attuale, i lavori saranno organizzati in tre fasi distinte, in modo tale da mantenere la piscina sempre aperta.