Soccorsi adrenalinici ad alta quota: vi portiamo in volo sull'elicottero del 118 - VIDEO

"Allacciati il casco, si parte". Sono da poco passate le 9. Al 118 Romagna arriva una telefonata: un marinaio si è infortunato a bordo di una nave al porto. Inizialmente la cosa non sembra così grave, tanto che all'intervento - in un primissimo momento - viene assegnata la sola ambulanza, mezzo che viene inviato da prassi in ogni situazione a prescindere dalla gravità. Ma l'abilità dei 'call taker', gli infermieri che rispondono alle chiamate d'emergenza, riesce a superare anche le difficoltà delle barriere linguistiche - il ferito è siriano e a bordo della nave nessuno parla italiano. E così, nel giro di poco - l'intervista telefonica dura 90 secondi - si realizza che la situazione è più grave del previsto: serve l'elisoccorso.

Uno degli elementi distintivi del 118 Romagna è proprio il servizio di elisoccorso, che permette di raggiungere rapidamente le aree più remote o difficilmente accessibili. Gli elicotteri sono dotati di attrezzature mediche avanzate con equipaggi specializzati, capaci di fornire assistenza medica d'urgenza durante il volo. Un servizio particolarmente prezioso in caso di incidenti stradali gravi, emergenze in montagna o situazioni in cui il tempo è un fattore cruciale per la sopravvivenza del paziente.

Nell'elibase - la base operativa in cui medici e infermieri attendono la chiamata per saltare a bordo dell'elicottero - arriva la chiamata. In un attimo si passa dalla tranquillità al subbuglio: si salta a bordo. Giusto il tempo di indossare il casco, fare la messa in moto dell'elicottero (servono circa 3 minuti) e, nel frattempo, controllare le coordinate per capire dove si può atterrare. Intorno si sente il rumore delle sirene delle ambulanze, ma qui il frastuono delle pale del velivolo giallo sovrasta tutto. L'ambulanza è già sul posto e i colleghi sanitari stanno prestando i primi soccorsi. Infermiera, medico, tecnico di Soccorso Alpino, pilota e tecnico HHO (Helicopter Hoist Operation) salgono sull'elicottero con tutta l'attrezzatura necessaria. E con loro oggi ci siamo anche noi, per documentare come funziona la macchina dei soccorsi.

In una manciata di minuti siamo al porto di Ravenna, dopo aver sorvolato la città. Il pilota affronta la giornata nuvolosa e ventosa con grande maestria. Tutti a bordo sono concentrati sulle operazioni che dovranno compiere una volta scesi. Atterriamo e subito si corre verso l'ambulanza, sulla quale è stato caricato il marinaio ferito. Ha riportato un grave trauma da schiacciamento, ma l'uomo è vigile e cosciente. Il medico, mentre gli presta le prime cure, cerca un modo per comunicare con lui. "How much pain from one to ten?" (Quanto senti male da uno a dieci?). Ma il 33enne non parla inglese. Il lavoro degli operatori del 118, quindi, risulta ancora più complicato.

Il marinaio, dopo essere stato stabilizzato, viene caricato sull'elicottero per il trasferimento in ospedale, che si alza in volo in direzione Cesena. Sorvolando l'entroterra romagnolo, in poco più di dieci minuti - nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli - arriviamo al Trauma Center dell'ospedale Bufalini. Il ferito viene trasferito sull'ambulanza, già pronta ad attenderci, e l'intera squadra lo accompagna fino all'interno del nosocomio cesenate, riferendo ai medici quanto già fatto e accertandosi sulle condizioni del paziente.

Qui termina il lavoro dell'equipaggio dell'EliRa, che risale sull'elicottero giallo e torna a Ravenna in attesa della prossima chiamata. Che arriva pochi minuti dopo, proprio quando stavamo per mettere a bollire l'acqua per la pasta. Perché la vita dell'operatore di elisoccorso è così: non ci sono orari prestabiliti per pranzare, cenare o riposare quando si tratta di salvare vite umane. E allora si spegne il gas e si riaccende l'elicottero: si riparte.