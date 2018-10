Al via la nuova fase di "Corpo Comune": le date dei prossimi incontri

Si è parlato di numerosi argomenti, dalla sicurezza stradale all’organizzazione dei servizi comunali, dagli strumenti urbanistici alla raccolta dei rifiuti fino a tematiche relative alla vita della frazione, durante l’incontro del progetto Corpo Comune che si è svolto sabato presso il centro civico della frazione di Rossetta. Erano presenti il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, il vicesindaco Matteo Giacomoni e gli assessori Enrico Sama, Simone Venieri ed Elena Verna. Durante l’incontro, durato quasi due ore, cittadini e amministratori hanno avuto l’opportunità di confrontarsi liberamente, esaminando le questioni sottoposte via via dai presenti.

Gli appuntamenti mensili fra cittadini e amministratori del Comune di Bagnacavallo proseguiranno sabato 17 novembre a Traversara presso il centro civico (incontro posticipato di una settimana rispetto a quanto inizialmente previsto), mentre l’1 dicembre sarà la volta del capoluogo, con ritrovo nella Sala Giunta del Municipio. Il ciclo di incontri di Corpo Comune si concluderà nei primi mesi del 2019: 12 gennaio Boncellino (sala parrocchiale), 9 febbraio Villa Prati (centro civico). I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all’Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.