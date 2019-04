'Architetti in tour', un concorso per architetti e studenti

Ripensare la vivibilità degli spazi esterni è l’obiettivo di “Architetti in Tour”, contest lanciato da BT Group, azienda brianzola specializzata nella produzione di tende da sole, pergolati, bioclimatiche e vele ombreggianti, ed Edilpiù Srl, azienda emiliano romagnola specializzata nella distribuzione di serramenti. Il contest, patrocinato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena, è volto a coinvolgere gli architetti dell’Emilia Romagna e, con la categoria Innovaoutdoor, i giovani studenti delle Facoltà di Architettura della Regione nel candidare una progettualità che interpreti il tema “365/365 Living outdoor/outdoor living”, ovvero come vivere il dehor 365 giorni l’anno, specialmente durante i mesi autunnali e invernali.

L’idea del contest nasce da due aziende incentrate sulla ricerca di soluzioni innovative ed ecosostenibili per il dehor: “Da questa iniziativa ci aspettiamo contributi importanti dal mondo dell’architettura emiliano romagnola. I partecipanti, infatti, saranno chiamati a ricercare soluzioni innovative nella distribuzione degli spazi esterni, nell’utilizzo dei materiali, nella ricerca di nuove modalità per rendere vivibile l’outdoor di abitazioni residenziali o attività commerciali come hotel, bar o ristoranti. Cerchiamo delle novità nel campo della progettazione di giardini d’inverno, portici a vetri, pergolati e bioclimatiche a lamelle orientabili. Siamo certi che rimarremo stupiti dalle proposte che riceveremo”.

Il contest è rivolto agli architetti e agli studenti di Architettura iscritti alla laurea triennale e magistrale delle Università emiliano romagnole. La comunicazione ai premiati sarà data i primi giorni del mese di luglio 2019 con conseguente invito a una giornata d’incontro e presentazione dei progetti presso la sede di Edilpiù Srl a Lugo di Ravenna. Tra gli architetti, i 12 progetti vincitori saranno pubblicati su di un book che verrà ufficialmente presentato di fronte a un parterre di opinion leader territoriali e di settore nel mese di settembre 2019, sempre presso la sede di Edilpiù srl. Sullo stesso book saranno inseriti anche i 5 progetti vincitori della categoria Innovaoutdoor di giovani studenti. Ci sarà tempo fino al 30 giugno per la presentazione dei progetti.