Bagnacavallo: conclusa la prima parte di "Corpo Comune", l'appuntamento è a settembre

Con l'incontro di sabato al mercato di Bagnacavallo si è concluso il primo ciclo di incontri mensili del progetto Corpo Comune, voluto dall’amministrazione comunale bagnacavallese come occasione di confronto costante con i cittadini. "In questi mesi abbiamo incontrato moltissime persone – commenta il sindaco Eleonora Proni – che hanno voluto condividere con la Giunta pensieri, proposte, problematiche. È stato un confronto sempre costruttivo, anche nelle divergenze di vedute, che ci aiuterà ad affrontare questo ultimo anno del nostro mandato. L'informalità degli incontri ci ha consentito di instaurare un rapporto più diretto con i cittadini, che vogliamo conservare come modalità di lavoro anche per il futuro". Gli appuntamenti, oltre al capoluogo Bagnacavallo, hanno coinvolto Villanova, Masiera e Glorie. Dopo la pausa estiva, gli incontri mensili riprenderanno a settembre: entro l'anno sono previsti appuntamenti nelle frazioni di Boncellino, Rossetta, Traversara e Villa Prati. I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all'Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.