Cervia celebra il 100° anniversario della Prima guerra mondiale: il programma

Con il programma di quest’anno si concludono le celebrazioni dedicate al centenario della Prima guerra mondiale. L’Amministrazione comunale per tre anni ha organizzato iniziative, per ricordare il grande sacrificio del Paese e dei nostri soldati durante la Grande guerra. Il sangue versato dai cervesi fu immenso e praticamente non ci fu nessuna famiglia risparmiata dal lutto. I nomi dei caduti sono scritti sotto il voltone del Palazzo Comunale. Va ricordato inoltre l’enorme contributo delle donne cervesi, così come in tutto il paese, che dovettero sostituire gli uomini in tutti i lavori pesanti, provvedere al mantenimento delle famiglie, prendendosi cura dei figli e degli anziani e collaborare nel confezionamento di materiali per i soldati al fronte.

Gli incontri dedicati al centenario.

Sabato 6 ottobre

Ore 17.30 Inaugurazione mostra “La Grande Guerra” di Gian Maria Forni e Cristina Poni . Sala Artemedia Piazza Garibaldi Cervia. La mostra rimarrà aperta fino al 28 ottobre tutti i giorni dalle 16,00 alle 18,00. Esposizione di documenti dell’Archivio storico del comune di Cervia. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale “Menocchio” in collaborazione con L'Archivio Storico del Comune di Cervia. Sarà presente il Vicesindaco Gabriele Armuzzi

Mercoledì 24 ottobre

Ore 21.00 “Lo strano interludio” Musica e canzoni dal 1918 al 1940. Teatro comunale

Spettacolo musicale dedicato alla Prima Guerra Mondiale e agli anni '20 e '30. A cura dell'Associazione Culturale “Menocchio”. Saluto del Sindaco Luca Coffari.

Mercoledì 14 novembre

Ore 16.30 Incontro “La grande guerra: la vittoria mutilata e sue conseguenze”. Sala Comunale XXV aprile, piazza XXV aprile Cervia. Relatori Alessandro Luparini storico, Introduce Gian Maria Forni storico.

Mercoledì 21 novembre

Ore 21,00 Incontro “La Grande guerra: il giornalismo italiano e la vittoria, informazione o propaganda?”. Sala Comunale XXV aprile, Piazza XXV aprile Cervia

Relatore Carlo D'Adamo storico e Gian Maria Forni.

Mercoledì 28 novembre

Ore 21,00 Incontro “La Grande Guerra: come una guerra cambiò un mondo e ancora oggi se ne pagano le conseguenze”. Sala comunale XXV aprile, piazza XXV aprile Cervia

Relatore Giuseppe Masetti storico, introduce Gian Maria Forni.