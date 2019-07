Concerto del quartetto Finis Terrae: in caso di maltempo si svolgerà a palazzo Rasponi

il concerto del quartetto Finis Terrae, programmato per domani, domenica 28 luglio, alle 21.15 in piazza San Francesco, in caso di maltempo si svolgerà a palazzo Rasponi dalle Teste (per informazioni: 0544.35404). Ingresso libero.



Il gruppo, composto dai clarinettisti Matteo Succi, Anna Brunelli e Michele Fontana, si è costituito nel 2018 all'interno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna; per l'occasione i musicisti saranno accompagnati da un quarto elemento, il maestro Stefano Franceschini.

Il repertorio che verrà proposto verte sulla riscoperta del panorama compositivo musicale contemporaneo così come suggerito dal nome Finis Terræ, termine delle terre emerse, allo scopo di avvicinarlo al grande pubblico, con autori che spaziano da Josquin Desprez a Johann Sebastian Bach, fino ad Astor Piazzolla e Pierre Max Dubois, tra gli altri.