Ausl Romagna assume personale: un corso per prepararsi al concorso

In vista del concorso pubblico che l'Ausl intende bandire per l’assunzione a tempo indeterminato di 39 Coadiutori Amministrativi Senior – cat. B livello economico super (BS) – Ruolo Amministrativo, la Uil Fpl di Ravenna organizza un corso di preparazione al concorso. Le lezioni verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di coadiutori amministrativi senior, gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti. La Uil Fpl si avvarrà, come sempre, della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, per l’elaborazione di un soddisfacente percorso di studi teorico/pratico.

Il corso, aperto a tutti, è totalmente gratuito per gli iscritti, mentre verrà richiesto un contributo ai non iscritti. Per ogni specifica informazione gli interessati possono rivolgersi telefonando o scrivendo un messaggio WhatsApp indicando nome, cognome e in caso di occupazione nome del datore di lavoro e sede di servizio a Luca Lanzillotti al 3929889867, oppure inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica luca.lanzillotti@uil-ravenna.it indicando nome, cognome e in caso di occupazione nome del datore di lavoro e sede di servizio.