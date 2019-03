Il futuro della Bassa Romagna: focus su architettura e urbanistica

Sabato la sala del Carmine di Lugo ha ospitato una conferenza dedicata all’architettura e alla semplificazione urbanistica. Il convegno ha approfondito il lavoro svolto in questi anni dai Comuni della Bassa Romagna per la redazione delle varianti generali alla strumentazione urbanistica appena approvate e al rapporto tra le norme e la progettazione architettonica.

Un lavoro che ha visto in prima fila non solo amministratori dirigenti, ma anche ordini professionali e associazioni di categoria, con la costituzione del Tavolo della semplificazione. Il Tavolo è stato presieduto dal sindaco di Lugo, delegato per l’Unione in materia di Urbanistica, che in questi anni insieme ai tecnici e ai professionisti ha partecipato tra le altre cose non solo alle periodiche riunioni, ma anche alle passeggiate urbanistiche: uscite sul territorio per studiare singoli casi di intervento, in modo tale da mettere in campo misure di semplificazione mirate e concrete, con lo scopo di agevolare la riqualificazione urbana in coerenza con gli ambiti paesaggistici.

Tra le operazioni più importanti contenute nel nuovo Psc vi è la forte riduzione del consumo di suolo, con il ritorno a uso agricolo di circa 600 ettari di terreno. A questa riduzione si affiancano gli incentivi alla riqualificazione urbana e paesaggistica, tradotti in una semplificazione delle norme, una riduzione dei vincoli burocratici e progettuali non inerenti al decoro paesaggistico e ambientale: rispetto al precedente, il nuovo Psc, è stato ridotto di numerosi articoli e capitoli e anticipa il Pug, lo strumento unico che andrà a sostituire gli attuali Psc, Rue e Poc.

Sono intervenuti per l’occasione il presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il vicepresidente e sindaco referente per la Pianificazione urbanistica, il responsabile del Servizio Urbanistica Gabriele Montanari e l'assessore regionale alla Programmazione territoriale; inoltre alcuni componenti del Tavolo della semplificazione hanno raccontato la propria esperienza maturata in questi anni di lavoro. A margine della conferenza è stato inoltre proiettato con la collaborazione dell'associazione culturale Habitat 2020 il film documentario "The power of the Archive. Renzo Piano Building Workshop", dedicato al lavoro dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano.