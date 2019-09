In vigore l'orario invernale degli uffici comunali di Bagnacavallo

È entrato in vigore lunedì 23 settembre l’orario invernale degli uffici del Comune di Bagnacavallo. Gli uffici osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

- Area Servizi al cittadino (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protocollo, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Anagrafe Canina): dal lunedì al venerdì 8.30-13, sabato 8.30-12.30, giovedì anche 15-17;

- Casa comunale: dal lunedì al venerdì 10-13;

- Delegazione di Villanova: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30;

- Ufficio Segreteria: dal lunedì al sabato 8.30-13, giovedì anche 15-17;

- Segreteria del Sindaco e Ufficio Stampa: dal lunedì al sabato 8.30-13, giovedì anche 15-17;

- Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione: dal lunedì al venerdì 8.30-13, giovedì anche 15-17;

- Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Settore Amministrativo d'Area: martedì e giovedì 8.30- 12.30;

- Servizio Cimiteri: martedì e giovedì 8.30-12.30 (inoltre, in caso di urgenza, è possibile contattare il Servizio Cimiteri dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13);

- Sportello Unico per l’Edilizia: martedì e giovedì ore 9-11 (su appuntamento con prenotazione online dal sito www.labassaromagna.it) e ore 11-13 (accesso libero);

- Sportello Unico Attività Produttive: giovedì 9-13 (su appuntamento tel. 0545 38388);

- Sportello Entrate Comunali: primo e terzo giovedì del mese 9-13;

- Sportello Socio-educativo: dal lunedì al venerdì 10-13, sabato 8.30-12.30, giovedì anche 15- 17;

- Ufficio Casa: martedì 11.30-13.30 e venerdì 8-10.30;

- Urp della Polizia Locale: lunedì 11-13, giovedì 17-19, sabato 10-13. Per informazioni è possibile contattare la Centrale operativa allo 0545 38470, mentre per le emergenze è attivo il numero verde 800 072525 tutti i giorni dalle 7 all’una di notte.

È poi entrato in vigore l’orario invernale della biblioteca comunale Taroni, che è aperta al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-18.30; sabato 8.30-12.30. L’Archivio storico della biblioteca osserva i seguenti orari: martedì e giovedì 9-12 e 15-18, sabato 9-12. La Sala di lettura “Gagliarini” di Villanova di Bagnacavallo è aperta al pubblico martedì e giovedì 14.30-17.30, venerdì 10-12. Il Museo Civico delle Cappuccine, infine, osserva tutto l’anno il seguente orario: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19 (chiuso il lunedì e post-festivi).