La visita pastorale dell'Arcivescovo riparte da Pinarella e Tagliata

Ricomincia dal vicariato di Cervia la visita pastorale dell’Arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni. Dopo Carabayllo (la parrocchia più “periferica” della Diocesi) visitata a novembre 2018 e Portomaggiore, in Quaresima, dal 12 dicembre l’incontro e il dialogo dell’Arcivescovo con consigli pastorali, i parrocchiani, i collaboratori ma anche con tutte le realtà del territorio ricomincia dalle parrocchie di Pinarella e Tagliata, con vari appuntamenti che culmineranno domenica 15 dicembre con la Santa Messa comunitaria delle 10 a Pinarella e, prima, l’intitolazione del piazzale della Conad a un suo storico parroco, don Lorenzo Rossato.

Prescritta a tutti i vescovi entro i primi anni del mandato, la visita pastorale si concluderà nell’arco di 2 anni circa. E vuole essere un’occasione appunto per incontrare “le persone – spiega monsignor Ghizzoni –: le comunità parrocchiali nei loro operatori più significativi ma anche gli abitanti e il territorio”. In particolare, sono previsti incontri programmati da ogni comunità parrocchiale: un’assemblea aperta a tutti (parrocchiani e non) nella quale sarà possibile fare domande e discutere “di tutto ciò che sta a cuore alla gente”, una Messa comunitaria e una serie di incontri con i gruppi della singola parrocchia. La visita sarà anche l’occasione per ripensare insieme alla Chiesa del futuro, a partire dall’identità e dai confini delle parrocchie.

Si parte giovedì 12 dicembre: alle 18.30, monsignor Ghizzoni incontrerà innanzitutto i collaboratori della parrocchia (catechisti, ministri dell'Eucaristia) e alle 20.30 i giovani della parrocchia. Venerdì 13 alle 20.30 alla scuola Manzi è invece in programma l’assemblea di tutta l’unità pastorale con l’Arcivescovo. Sabato 14 alle 17 monsignor Ghizzoni celebrerà la Messa prefestiva nella parrocchia di Tagliata di Cervia e a seguire incontrerà il parroco, don Federico Emaldi. Domenica 15 dicembre, infine, la giornata conclusiva della visita a Pinarella e Tagliata che inizierà appunto alle 9.15 con l’intitolazione del piazzale-parcheggio a don Lorenzo Rossato e la benedizione della targa da parte dell’Arcivescovo. A seguire la Messa comunitaria per entrambe le comunità di Tagliata e Pinarella, con aperitivo finale in Oratorio. Alla sera, infine un concerto natalizio in chiesa a Pinarella a supporto del Movimento per la Vita di Cervia.