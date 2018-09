Nasce l'Accademia "del benessere certificato" per insegnare le scienze olistiche

Dal mese di ottobre nell'Antico Convento di San Francesco a Bagnacavallo inaugura la nuova "Accademia Evoluzione Globale", un'associazione affiliata Aja e Csen e accreditata Sinape con l'obiettivo di formare professionisti delle discipline energiche quantistiche "in grado di allineare l'essere umano con se stesso".

"Si tratta di tematiche apparentemente inconsuete per un'accademia - spiega la presidentessa Monica Anjali Alzini - ma di fondamentale importanza per il benessere umano. L'obiettivo previsto per gli operatori, al termine del percorso triennale di studio, è infatti quello di essere in grado di agevolare l'equilibrio dell'essere umano nella sua completezza e multi-dimensionalità". La scuola è strutturata come una vera e propria accademia, anche se i corsi sono "ciclici", ovvero è possibile iscriversi in ogni momento dell'anno. Al termine del loro percorso accademico, gli allievi diventeranno "evolutori" e - attraverso l'istituzione di un albo professionale di categoria (L.4/2013) - potranno esercitare la loro opera, dispensando consigli e applicando metodi metafisici imperniati sul mantra del "conosci te stesso".

Il corso ha una durata di tre anni al termine dei quali è previsto un quarto anno facoltativo di specializzazione in quattro tematiche differenti: Colore, Suono, Tocco ed Essenza. L'accademia si avvale di un corpo decente qualificato formato da una ventina d'insegnanti. L'Antico Convento di San Francesco, dunque - che la scorsa primavera ha già ospitato l'ultima edizione dello Spiritual Festival - dal prossimo mese di ottobre diventerà la consolle logistica e organizzativa di un nuovo progetto accademico che, con l'ausilio di docenti accreditati, insegnerà diverse materie olistiche, come la ricerca dei talenti, reiki e acque cristallizzate, geomanzia, meditazione, i sette raggi, leggi fisiche universali, terapia vibrazionale, angelologia, kinesiologia emozionale, voce e corpo. All'interno della formazione, inoltre, ci sarà anche il metodo metafisico Int-Touchbasato sul "tocco dei corpi sottili dell'essere umano".